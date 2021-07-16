Пять клубов РПЛ выступили за изменение формата чемпионата России по системе "Юпитер 16"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пять ведущих клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за реформу формата турнира по системе "Юпитер 16". Об этом журналистам заявил руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.
Ранее Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации.
"Я не имею полномочий раскрывать то, что клубы говорили конфиденциально. Но если посмотреть на категорию "А" ("Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив"), пять из шести команд выступили за реформу, один занял нейтральное положение. Это очень важно, потому что именно клубы из категории "А" выступают от лица России в еврокубках. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились", - сказал Ньювенхейс, отвечая на замечание о том, что представители клубов, выступающие публично, критически отзываются о предлагаемых изменениях.
"Естественно, мы говорили и с другими клубами, не все поддержали эти изменения. Кроме этого у нас есть анкеты болельщиков, тренеров. Если посмотреть на анкеты, там отношение не такое отрицательное. Мы будем слушать мнения разных сторон", - добавил руководитель компании Hypercube.
РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.
Что представляет из себя "Юпитер 16"
В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.
На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций.
Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона.
У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира.