Пять клубов РПЛ выступили за изменение формата чемпионата России по системе "Юпитер 16"

Ранее Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации.

"Я не имею полномочий раскрывать то, что клубы говорили конфиденциально. Но если посмотреть на категорию "А" ("Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив"), пять из шести команд выступили за реформу, один занял нейтральное положение. Это очень важно, потому что именно клубы из категории "А" выступают от лица России в еврокубках. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились", - сказал Ньювенхейс, отвечая на замечание о том, что представители клубов, выступающие публично, критически отзываются о предлагаемых изменениях.

"Естественно, мы говорили и с другими клубами, не все поддержали эти изменения. Кроме этого у нас есть анкеты болельщиков, тренеров. Если посмотреть на анкеты, там отношение не такое отрицательное. Мы будем слушать мнения разных сторон", - добавил руководитель компании Hypercube.

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.