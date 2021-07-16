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Футбол в России

Федун: "Спартак" в случае отсутствия домашних дерби с ЦСКА может потерять до 50 млн рублей

Владелец красно-белых высказал опасения, что при новом формате розыгрыша чемпионата России команды не смогут сыграть друг с другом в первой части турнира
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в случае отсутствия домашних матчей с ЦСКА на первом этапе чемпионата России в рамках новой реформы может потерять до 50 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал владелец красно-белых Леонид Федун.

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Российский футбольный союз (РФС) во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Согласно реформе, ряд команд в ходе сезона не встретятся друг с другом.

"Есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определенном стечении обстоятельств "Спартак" может не провести ни одного домашнего матча против ЦСКА на первом этапе турнира. А это самый важный матч всего чемпионата, в такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей", - сказал Федун.

В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций.

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