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Лига Европы

Финалы Лиги Европы по футболу 2024 и 2025 годов пройдут в Дублине и Бильбао

Такое решение было принято в связи с отказом городов от проведения матчей Евро-2020 из-за тяжелой эпидемиологической обстановки
© EPA-EFE/Michael Sohn

ТАСС, 16 июля. Ирландский Дублин и испанский Бильбао получили право на проведение финалов футбольной Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Дублин и Бильбао должны были провести часть матчей перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу, но власти городов приняли решение отказаться от организации игр турнира из-за эпидемиологической обстановки.

Дублин должен был принять три матча группы Е, которые в итоге были перенесены в Санкт-Петербург, и одну встречу 1/8 финала, которая прошла в Лондоне. Бильбао не смог принять другие три матча той же группы, а также игру 1/8 финала, все матчи состоялись на Олимпийском стадионе в Севилье.

В связи с переносами матчей Евро УЕФА предоставил Дублину и Севилье право провести финальные матчи Лиги Европы.

Таким образом, финал Лиги Европы 2022 года пройдет в Севилье, 2023 года - в Будапеште, 2024 года - в Дублине, 2025 года - в Бильбао.

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