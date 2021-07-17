Тренер "Тоттенхэма" Санту заявил, что Гарет Бэйл не вернется в команду в следующем сезоне

ТАСС, 17 июля. Валлийский полузащитник Гарет Бэйл не будет выступать за английский "Тоттенхэм" в предстоящем сезоне. Об этом заявил главный тренер команды Нуну Санту, комментарий которого приводит вещательная корпорация BBC .

"Бэйл не будет частью нашей команды [в предстоящем сезоне]", - сказал Санту, возглавивший команду 30 июня.

В предыдущем сезоне Бэйл выступал за "Тоттенхэм" на правах аренды из мадридского "Реала". Он провел за лондонскую команду 34 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи. Ранее испанское издание As сообщило, что 31-летний полузащитник вернется в "Реал", где доиграет один сезон до окончания срока действия контракта, после чего будет готов рассмотреть вариант завершения карьеры.

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. Его переход в "Реал" стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него €101 млн (по данным портала Transfermarkt). В составе английской команды он стал победителем Кубка английской лиги сезона-2007/08, признавался лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам сезона.

За "Реал" Бэйл провел 251 матч, забив 105 голов и отдав 68 результативных передач. С мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Уэльса Бэйл стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года. На Евро-2020 валлиец провел четыре матча за национальную команду и отметился двумя голевыми передачами.

"Тоттенхэм" по итогам прошедшего сезона занял седьмое место в чемпионате Англии. В апреле лондонский клуб уволил Жозе Моуринью, назначив исполняющим обязанности главного тренера Райана Мэйсона.