Слуцкий: отсутствие центральных защитников стало проблемой "Рубина" в матче с "Сочи"

"Очень сложность показать стройность и системность игры, когда выпадают большие блоки игроков. Я имею в виду центральных защитников, у нас их всего три в команде, и все три сегодня отсутствовали. В первом тайме все было более-менее, но во втором тайме все разбилось на куски, пропустили два мяча, не получалось системно создавать моменты. Есть чувство неудовлетворения - сегодня была последняя репетиция, но мы не смогли ее провести в оптимальном составе, отсутствие центральных защитников создало нам сложности", - пояснил Слуцкий.

"Отличный турнир, большое спасибо организаторам, все отлично - и стадион, и логистика. Вопрос в том, что мы не смогли к сегодняшней игре подготовиться отлично, - отметил тренер. - Сейчас игроки будут в разном состоянии - кто-то только приступил к тренировкам, у кого-то были микроповреждения, да, чемпионат стартует через неделю, но игроки пока в разном состоянии. [Денис] Макаров пока находится в форме, далекой от идеальной".

В турнире также принимают участие московский "Спартак" и подмосковные "Химки", которые сыграют в заключительном матче турнира в воскресенье.

Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно. Проигравшая команда очков не получает. "Спартак" набрал в двух матчах четыре очка и возглавляет таблицу, далее идут "Сочи" (4), "Рубин" (2) и "Химки" (0). Для победы в турнире "Спартаку" достаточно не проиграть подмосковной команде с разницей в 10 мячей.