Дюпин уверен, что к началу сезона Слуцкий исправит игру "Рубина"

В субботу "Рубин" потерпел поражение от "Сочи" (1:3) в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. На турнире клуб также проиграл московскому "Спартаку" (0:4) и обыграл подмосковные "Химки" (1:0).

"Мне кажется, в этой игре мы должны были получить больше положительных результатов от атаки, потому что в обороне действовали люди, которые мало играют на этих позициях, - заявил Дюпин. - Но я думаю, к официальным играм все будут в строю, и на матч со "Спартаком" мы выйдем боевым составом. Поэтому не вижу смысла предъявлять претензии молодым игрокам, которые впервые играют на этой позиции".

"Нужно было сделать акцент на атаку, оказывать больше давления, но мы почему-то медленно переключались и пропустили много контратак. Мы медленно двигали мяч, а наши креативные игроки редко оказывались один в один против центральных защитников, но я думаю, что Леонид Викторович [Слуцкий] поправит эту ситуацию, и в сезоне против команды, которая играет в пять защитников, мы будем действовать лучше", - добавил он.

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Рубин" сыграет 24 июля дома со "Спартаком".