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Летние неолимпийские виды спорта

Пляжный клуб "Крылья Советов" попросил РФС и Минспорт помочь с вылетом из Португалии

Самарский клуб, принимавший участие в Кубке европейских чемпионов, не может покинуть страну из-за забастовки сотрудников аэропорта
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пляжный футбольный клуб "Крылья Советов" обратился в Российский футбольный союз (РФС) и министерство спорта с просьбой помочь организовать вылет из Португалии. Об этом ТАСС сообщил президент самарского клуба Евгений Храмов.

Российские клубы "Крылья Советов" и "Локомотив", принимавшие участие в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре, не могут покинуть страну из-за забастовки сотрудников аэропорта.

"У нас, грубо говоря, нет денег, ничего нет, визы заканчиваются, нет ни питания, ни проживания, гостиница нас выгоняет, а "Аэрофлот" никак нам не может помочь, в лучшем случае двигают нас на среду - и то это не вариант. Сейчас мы обратились в РФС и Министерство спорта Российской Федерации - самую большую инстанцию, которая пытается нам помочь. Ситуация под контролем и у РФС, и у Минспорта. Самая последняя информация: два часа назад мне позвонили из Минспорта и сказали, что ситуация на контроле у министра спорта [Олега] Матыцина", - сказал Храмов.

"Как нас будут вытаскивать, не знаю. Самое обидное, что у нас групповая заявка, а "Аэрофлот" вообще никак не реагирует, говорят: "Мы не можем вас перевезти", - добавил президент "Крыльев Советов".

Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу завершится 18 июля. В финале сыграют российский клуб "Кристалл" и португальская "Брага". "Крылья Советов" дошли до четвертьфинала, где уступили испанскому "Сан-Франциско" (4:5).

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