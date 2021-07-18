"Кристалл" в четвертый раз выиграл Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 18 июля. Чемпион России по пляжному футболу санкт-петербургский "Кристалл" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 6:3 в финале Кубка европейских чемпионов. Турнир проходил в португальском Назаре.

В составе санкт-петербургской команды дублем отметился Маурисиньо (оба гола на 13-й минуте), Егор Ремизов (27, c пенальти), Артур Папоротный (29) и Дмитрий Шишин (31, 36). У "Браги" отличились Де Лима Рафаэль Падилья (14), Леонардо Баррал Мартинш (17) и Фелипе Да Сильва (27).

Ранее в воскресенье в матче за девятое место саратовская "Дельта" обыграла израильскую "Фалфалу" (9:4), а московский "Локомотив" в борьбе за пятое место оказался сильнее самарских "Крыльев Советов" (4:3).

"Кристалл" выиграл турнир в четвертый раз и стал самым титулованным клубом, три победы - у "Браги". Ранее петербургский клуб побеждал в турнире в 2014 и 2015 годах. В июле "Кристалл" также стал чемпионом России, обыграв в финале "Дельту" (3:0).