Поздняков надеется, что сборная России избежит заражений коронавирусом на Олимпиаде

18 июля оргкомитет Олимпийских игр сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом среди спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио.

"Мы понимаем, что положительные тесты еще будут, наша задача - свести к минимуму риски для своей команды. Большинство спортсменов прошли вакцинацию или имеют устойчивый титр антител, надеюсь, принятые меры помогут избежать неприятных ситуаций. Спортсменам нужно будет не только показать в Токио свое мастерство, но и сохранить здоровье, что делает эти Игры самыми необычными в истории. Хочется верить, что продолжения у этой истории не будет", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.