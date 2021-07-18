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Поздняков надеется, что сборная России избежит заражений коронавирусом на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России отметил, что большинство спортсменов прошли вакцинацию или имеют устойчивый титр антител
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что олимпийская сборная России сумеет избежать заражений коронавирусом в Токио. Слова Позднякова приводит служба информации ОКР.

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18 июля оргкомитет Олимпийских игр сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом среди спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио.

"Мы понимаем, что положительные тесты еще будут, наша задача - свести к минимуму риски для своей команды. Большинство спортсменов прошли вакцинацию или имеют устойчивый титр антител, надеюсь, принятые меры помогут избежать неприятных ситуаций. Спортсменам нужно будет не только показать в Токио свое мастерство, но и сохранить здоровье, что делает эти Игры самыми необычными в истории. Хочется верить, что продолжения у этой истории не будет", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
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