Российская всадница Максакова восхищена кухней в Олимпийской деревне

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Член российской олимпийской команды по конному спорту Александра Максакова очень довольна кухней в Олимпийской деревне в Токио. Об этом ТАСС сообщила сама спортсменка.

Российская команда по конному спорту заселилась в Олимпийскую деревню в Токио 18 июля.

"Впечатления только позитивные - для меня это первые Олимпийские игры, и, конечно, это все очень волнительно, рада быть здесь и представлять нашу страну. Сейчас находимся в столовой, и по еде жаловаться нельзя - еды невероятно много, когда я в первый раз сюда зашла, просто в шоке была - столько разных кухонь, и все такое вкусное. Но надо держаться, вес важен, поэтому японские пельмешки - это только на завтрак", - сказала 23-летняя Максакова.

Спортсменка отметила, что разочарована строгими эпидемиологическими ограничениями на Олимпиаде, которые не позволяют в полной мере познакомится с городом, принимающим Олимпиаду. "Конечно, грустно, что условия строгие, - я, как и многие спортсмены, впервые в Японии. И очень классно было бы увидеть город, познакомиться с японской культурой, когда летишь в такую даль. Но что поделаешь - мы ведь на Олимпиаде, и это уже очень круто", - добавила она.

В олимпийских соревнованиях по конному спорту в выездке российскую команду будут представлять Максакова, Татьяна Костерина, Инесса Меркулова, резервным участником заявлена Мария Шувалова. Соревнования начнутся 24 июля.