Шувалова: лошади сборной России отлично перенесли перелет в Токио

"Кони сборной России на Играх пока работают, - сказала Шувалова. - Моя лошадь прекрасно перенесла перелет - намного лучше, чем переезд, например, из России в Германию на перевозки: сохранила форму, не потеряла массу тела. Мы уже начали тренироваться, пока делаем более расслабляющие тренировки, но с каждым разом увеличиваем интенсивность и нагрузку, но не резко, аккуратно, плавно, чтобы лошади акклиматизировались".

Также Шувалова рассказала об условиях, в которых располагаются лошади на Олимпийских играх в Токио. "База просто отличная, на высшем уровне. Очень спасает конюшня с климат-контролем, где поддерживается температура 22 градуса, несмотря на 35 градусов на улице - это очень важно, лошади остаются достаточно свежими, на конюшне очень хорошо, и лошадь целый день стоит в комфортных условиях. Если бы этого не было, конечно, был бы просто провал - целыми днями, 24 часа в сутки находиться в жаре и влажности очень тяжело", - рассказала спортсменка.

"Конюшня нереально крутая - шикарные денники, везде резиновое покрытие, безопасное для лошади, все приезжают на новое место, это стресс, лошади могут быть более возбудимые от окружающей обстановки, но и эти моменты продуманы, чтобы исключить травмоопасность, - добавила Шувалова. - Мой конь Феймос Кросс - он достаточно активный, но, несмотря на это, он здесь достаточно спокоен. Люди не мешают, если это поля для работы - все огорожено и огорожено по правилам, никто лишний не зайдет, продумано все, вплоть до коридоров для лошадей, где ничего лишнего, их ничего не отвлекает. Все очень логично, продумано, никаких раздражающих факторов, так что пока мы довольны".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.