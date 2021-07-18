Ферстаппен назвал неуважительным поведение Хэмилтона после победы в Великобритании

ТАСС, 18 июля. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен считает неуважительным празднование британцем Льюисом Хэмилтоном победы на Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом он написал на своей странице в Twitter .

В воскресенье Хэмилтон на первом круге выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, позднее нидерландец был отправлен в больницу на медицинское обследование. Хэмилтон стал победителем Гран-при, опередив за несколько кругов до финиша монегаска Шарля Леклера из "Феррари". Хэмилтон за инцидент был наказан 10 секундами штрафа.

"Рад, что я в порядке. Очень разочарован тем, что меня так вынесли с трассы. Данное наказание нам никак не помогло и не является справедливым, учитывая опасный маневр Льюиса. Наблюдать из больницы за таким неуважительным и неспортивным поведением во время празднования сложно, но мы идем дальше", - написал Ферстаппен.

После победы Хэмилтон продолжает занимать вторую строчку в общем зачете, набрав 177 очков, первое место сохраняет Ферстаппен (185 очков).