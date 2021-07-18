Хэмилтон считает, что Ферстаппен не оставил ему места для маневра во время гонки

ТАСС, 18 июля. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон не видит своей вины в столкновении с нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" во время Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий Хэмилтона приводит портал Formula Spy .

В воскресенье Хэмилтон на первом круге выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, позднее нидерландец был отправлен в больницу на медицинское обследование. Хэмилтон стал победителем Гран-при, опередив за несколько кругов до финиша монегаска Шарля Леклера из "Феррари". Хэмилтон за инцидент был наказан 10 секундами штрафа.

"Я всегда стараюсь действовать взвешенно, когда атакую, особенно, когда сражаюсь с Максом [Ферстаппеном], он очень агрессивен. Я все время был рядом с ним, и он просто не оставил мне места для маневра. Но независимо от того, согласен ли я со штрафом или нет, я принял это и продолжал гонку", - сказал Хэмилтон.

После победы Хэмилтон продолжает занимать вторую строчку в общем зачете, набрав 177 очков, первое место сохраняет Ферстаппен (185 очков). Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.