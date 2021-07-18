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Футбол в России

Витория похвалил футболистов "Спартака" после победы в предсезонном турнире

Главный тренер команды отметил, что все футболисты красно-белых показали хорошую игру в последнем матче
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория похвалил игроков команды после победы в предсезонном футбольном турнире Кубок Париматч Премьер над подмосковными "Химками". Комментарий специалиста приводит телеканал "Матч ТВ".

"Спартак" обыграл "Химки" со счетом 5:1. Первые два матча московская команда выиграла у казанского "Рубина" и "Сочи", обе встречи завершились со счетом 4:0.

"Мне понравились все ребята, все сыграли хорошо. Показали отличную динамику игры и строгость на всех позициях, что упростило игру", - сказал Витория.

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" сыграет с "Рубином" 24 июля в Казани.

Теги
Российский футболВитория, Руй
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