Гонщик "Формулы-1" Ферстаппен выписан из больницы

ТАСС, 19 июля. Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом нидерландский гонщик сообщил в своем Twitter.

В воскресенье британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон на первом круге выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, позднее нидерландец был отправлен в больницу на медицинское обследование. Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, опередив за несколько кругов до финиша монегаска Шарля Леклера из "Феррари". Хэмилтон за инцидент был наказан 10 секундами штрафа.

"Я выписан из больницы после всех проверок. Спасибо всем за приятные сообщения и наилучшие пожелания", - написал Ферстаппен.