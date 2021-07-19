CAS на стороне пловцов. Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде

ТАСС, 19 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил отменить решение Международной федерации плавания (FINA) о временном отстранении от соревнований российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Спортсмены смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли отстранение перед Олимпиадой в Токио

14 июля FINA объявила об отстранении Андрусенко и Кудашева. Решение было принято на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Как рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, возможные нарушения относились к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS.

После вынесения решения FINA Сальников заявлял, что ВФП сделает все для оправдания российских спортсменов. 15 июля российская сторона подала апелляцию в CAS, которая была рассмотрена в ускоренном порядке. Как отмечается в пресс-релизе CAS, FINA настаивала на четырехлетней дисквалификации российских пловцов, однако в суде заявили, что международная федерация не смогла предоставить твердых доказательств, которые могли бы подтвердить факт нарушения антидопинговых правил Андрусенко и Кудашевым.

Стоит отметить, что одним из юристов, представляющих российскую сторону, был американец Пол Грин, который перед Олимпийскими играми 2016 года защищал интересы Дарьи Клишиной. Спортсменку не допускали до участия в Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда прыгунья в длину стала единственной легкоатлеткой из России, выступившей на Олимпиаде-2016.

"Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали", - сказал ТАСС Сальников.

Компенсация от FINA

Сама FINA признала решение CAS. "FINA полностью признает решение CAS как независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны за быстрое рассмотрение дела с их стороны, мы уважаем данное решение, которое немедленно вступит в силу", - заявил президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам.

При этом FINA выплатит сторонам все расходы, связанные с судебным процессом, а также по 1,5 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации лично Андрусенко и Кудашеву.

Российская сторона осталась довольна итогом процесса.