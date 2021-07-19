CAS на стороне пловцов. Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде

ТАСС, 19 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил отменить решение Международной федерации плавания (FINA) о временном отстранении от соревнований российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Спортсмены смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
14 июля FINA объявила об отстранении Андрусенко и Кудашева. Решение было принято на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Как рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, возможные нарушения относились к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS.
После вынесения решения FINA Сальников заявлял, что ВФП сделает все для оправдания российских спортсменов. 15 июля российская сторона подала апелляцию в CAS, которая была рассмотрена в ускоренном порядке. Как отмечается в пресс-релизе CAS, FINA настаивала на четырехлетней дисквалификации российских пловцов, однако в суде заявили, что международная федерация не смогла предоставить твердых доказательств, которые могли бы подтвердить факт нарушения антидопинговых правил Андрусенко и Кудашевым.
Стоит отметить, что одним из юристов, представляющих российскую сторону, был американец Пол Грин, который перед Олимпийскими играми 2016 года защищал интересы Дарьи Клишиной. Спортсменку не допускали до участия в Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда прыгунья в длину стала единственной легкоатлеткой из России, выступившей на Олимпиаде-2016.
"Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали", - сказал ТАСС Сальников.
Компенсация от FINA
Сама FINA признала решение CAS. "FINA полностью признает решение CAS как независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны за быстрое рассмотрение дела с их стороны, мы уважаем данное решение, которое немедленно вступит в силу", - заявил президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам.
При этом FINA выплатит сторонам все расходы, связанные с судебным процессом, а также по 1,5 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации лично Андрусенко и Кудашеву.
Российская сторона осталась довольна итогом процесса.
"Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, - отметил министр спорта России Олег Матыцин. - Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, желаю им здоровья, удачи и побед".
"Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так все закончилось, - рассказал ТАСС Кудашев. - Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что все должно закончиться положительно".
30-летняя Андрусенко специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем, является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. 25-летний Кудашев специализируется на плавании баттерфляем, он является призером юношеских международных соревнований.