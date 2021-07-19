Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Футбол в Италии

СМИ: партнер Миранчука по "Аталанте" Голлини может перейти в "Тоттенхэм"

По информации источника, клуб из Бергамо отдаст 26-летнего голкипера в аренду на один сезон с правом выкупа, который станет обязательным при выполнении определенных условий

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