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ATP

Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Лидирующую позицию в рейтинге продолжает занимать серб Новак Джокович
Даниил Медведев EPA-EFE/VICKIE FLORES
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/VICKIE FLORES

ТАСС, 19 июля. Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. Третью позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.

В конце недели стартует теннисный турнир на Олимпийских играх в Токио. Первые матчи будут сыграны 24 июля.

Рейтинг ATP от 19 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 370;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 270;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8 030;

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 7 340;

6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 7 340;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 005;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 488;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 215;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 625...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304;

25 (25). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.

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