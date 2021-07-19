ТАСС, 19 июля. Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. Третью позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.
В конце недели стартует теннисный турнир на Олимпийских играх в Токио. Первые матчи будут сыграны 24 июля.
Рейтинг ATP от 19 июля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 370;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 270;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8 030;
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 7 340;
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 7 340;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 005;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 488;
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 215;
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 625...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304;
25 (25). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.