В РФС остались довольны работой судьи матча за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Судья Павел Кукуян провел матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между действующим победителем Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургским "Зенитом" и обладателем Бетсити - Кубка России московским "Локомотивом" на хорошем уровне. Такое мнение ТАСС высказал глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Шестикратные. "Зенит" в Калининграде разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России прошел 17 июля в Калининграде на стадионе "Калининград". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев, авторами голов стали Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57) и Александр Ерохин (83). За игрой в условиях коронавирусных ограничений наблюдали 16 388 зрителей, что составляет 47% от максимума.

"Павел отсудил очень уверенно, - сказал Хачатурянц. - Молодец! К сезону подхожу с оптимизмом и ожиданием судейства на высоком уровне".

Кукуян показал три желтые карточки и не предъявил ни одной красной. Для 39-летнего арбитра это было первое в карьере назначение на матч "Зенит" - "Локомотив".

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля в Ростове-на-Дону матчем между местным "Ростовом" и московским "Динамо". "Зенит" и "Локомотив" проведут свои встречи первого тура премьер-лиги на следующий день - петербуржцы на выезде встретятся с подмосковными "Химками", а москвичи дома примут тульский "Арсенал".