Федун назвал стоимость минуты игрового времени среднего легионера в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской аналитической компанией Hypercube. Как рассказал журналистам 16 июля руководитель компании - партнера РФС Питер Ньювенхейс, существует предложение отменить лимит на легионеров в РПЛ, использовав вместо нее систему кнута и пряника - за каждую игровую минуту молодого российского футболиста на поле клуб должен получать финансовую компенсацию. При этом предлагается ввести "налог на роскошь" - клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд.

"Они говорят про кнут и пряник, вопрос в размере кнута и пряника, - сказал Федун. - Самый простой пример для вас. Сколько, вы думаете, бюджет среднего легионера в клубе России? Затраты, комиссии, зарплаты, налоги. 1 миллиард рублей или порядка €11,5 млн, из которых €4-4,5 млн - трансфер, €500 тысяч - комиссия, €1,5 млн - зарплата, плюс бонусы и прочее".

"Кто-то просит два миллиарда, были футболисты и еще дороже. А теперь давайте посчитаем поминутно на игрока, на 30 игр на три сезона - эта цифра окажется около 100 тысяч рублей за одну минуту. От этой цифры и давайте плясать, какие будут штрафы. Если это будет 1 000 рублей, то это ни о чем. Даже 10 тысяч рублей - это ни о чем", - добавил владелец "Спартака".

Федун отметил, что провел эти подсчеты самостоятельно. "Здесь нет никаких секретных сведений, - подчеркнул он. - Это если взять первую шестерку команд РПЛ - я же говорю о средних легионерах, но есть же и топовые футболисты. Так что я взял очень скромную сумму приобретения, среднюю зарплату, у "Спартака" она гораздо выше. И вокруг этого все и дальше начинает рисоваться".

"Я считал по курсу 90 рублей [за евро], чтобы было проще. Минута, от которой мы должны отталкиваться при определении пряника и кнута, - это 100 тысяч рублей. Уверен, что эта сумма никогда не будет фигурировать, а ниже этой суммы это уже будет и не кнут, и не пряник", - продолжил владелец "Спартака".

Должен быть кнут, который заставит думать

По мнению Федуна, если не использовать такую систему "пряников", то не будет никакого смысла содержать школы и академии. "Тогда у нас никогда не появятся нормальные доморощенные игроки. Все-таки система правильно предлагает. Если ты, условный "Ротор", не будешь покупать дорогих легионеров, а поставишь молодых игроков, за которых тебе еще доплатят. Это нормальная система финансирования небольших клубов, это стимул для развития академий; если я поставлю, условно говоря трех-четырех воспитанников и против трех-четырех легионеров, то у меня все сальдируется, и я никому ничего не плачу".

"Да, идея кнута и пряника правильная, но это должен быть кнут, который действительно заставит думать, - подчеркнул Федун. - Бенчмарк (показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций - прим. ТАСС) по легионерам сегодня - это 100 тысяч рублей за минуту. Увидим, насколько от этой минуты будут плясать. Соответственно такой же бенчмарк или хотя бы его половина должна уходить на поощрение молодых игроков. Это реальные деньги, которые будут существенными для клубов, и они будут упираться - сокращать количество легионеров, либо покупая качественных и увеличивая вложения в свои академии".