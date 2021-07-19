Федун: "Спартак" не будет играть в Лиге чемпионов в "Лужниках"

"Спартак" начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Жеребьевка, на которой определится соперник красно-белых, состоится 19 июля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия - 13:00 мск.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов на главном стадионе чемпионата мира - 2018 "Лужники". Об этом журналистам заявил владелец клуба Леонид Федун.

"Это [проведение матча Лиги чемпионов в квалификации или на групповой стадии в случае встречи с топ-клубом в "Лужниках"] исключено! Зачем нам отдавать доходы - это нужно платить аренду", - заявил Федун, отметив, что "Лужники" в совокупности не принесут клубу больше денег.

В число команд, с одной из которых могут встретиться красно-белые, входят выступающий в чемпионате Франции "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, португальская "Бенфика" и сильнейший в противостоянии второго квалификационного раунда "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюланн" (Дания). В число сеяных команд, среди которых и определится соперник российского клуба, также попал украинский "Шахтер", но УЕФА традиционно разводит команды из России и Украины при жеребьевке еврокубков.

"Лужники" после завершения чемпионата мира - 2018 приняли только четыре матча. В октябре 2019 года на этой арене состоялась игра сборной России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы против команды Шотландии (4:0, 65 703 зрителя). Осенью 2018 года на стадионе домашние матчи в Лиге чемпионов проводил ЦСКА - армейцы обыграли испанский "Реал" (1:0, 71 811), а также проиграли итальянской "Роме" (1:2, 64 454) и чешской "Виктории" (1:2, 52 892). "ВЭБ-Арена", на которой проводит домашние матчи московский клуб, вмещает 30 000 зрителей, вместимость домашней для "Спартака" "Открытие банк арены" составляет 45 360 зрителей.