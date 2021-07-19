Федун высказался о предложении передать стадион "Спартака" на баланс другой компании

В начале июля РБК со ссылкой на представителя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего в том числе развитие спорта, сообщил о том, что Министерству спорта РФ предстоит рассмотреть проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в стране. Как утверждает издание, автором концепции выступила компания Diversus Group. В ней было изложено предложение о создании публично-правовой компании для управления и эксплуатации значимых спортивных объектов, среди которых стадионы, построенные к чемпионату мира - 2018, и некоторые частные арены. В число стадионов из этого списка вошла "Открытие Банк Арена", на которой домашние матчи проводит "Спартак".

"Это тоже самое, как снимать квартиру или дом у самого себя, являясь собственником объекта. Мы у себя дома предпочитаем оставаться хозяевами", - заявил Федун.

Домашний стадион "Спартака" был введен в эксплуатацию в августе 2014 года. Вместимость арены составляет 45 360 зрителей. На ней прошли четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая матч за третье место между сборными Португалии и Мексики (2:1 доп. время). В 2018 году стадион принял пять игр чемпионата мира, среди них была игра 1/8 финала турнира между командами Колумбии и Англии (1:1, 3:4 - по пенальти). Сборная России провела на спартаковском стадионе шесть матчей, обыграв шведов (1:0), черногорцев (2:0) и литовцев (3:0), сыграв вничью с молдаванами (1:1), а также проиграв австрийцам (0:1) и португальцам (0:1).