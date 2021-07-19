Поздняков прокомментировал отмену временного отстранения пловцов Андрусенко и Кудашева

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была удовлетворена в воскресенье.

"Была проделана большая совместная с Всероссийской федерацией плавания работа, - сказал Поздняков. - Мы своевременно отреагировали, контролировали процесс подачи апелляции на каждом этапе, находились в постоянном контакте с Международной федерацией плавания и были практически уверены в благоприятном исходе дела. Очень рад за Веронику и Александра, а также за то, что сборная по плаванию выступит в Токио в полном составе, в том числе в эстафетах. Еще раз убедились, что четкие, скоординированные действия могут обеспечить должную защиту прав атлетов даже в самые сжатые сроки".

25-летний Кудашев специализируется на плавании баттерфляем, он является призером юношеских международных соревнований. Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Пловчиха является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде.