Федун: матч "Спартака" и "Бенфики" будет особенно интересен благодаря тренерской дуэли

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Противостояние между российским "Спартаком" и португальской "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу будет интересным из-за соперничества тренеров. Такое мнение высказал владелец "Спартака" Леонид Федун, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой красно-белых.

"Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе, - заявил Федун. - Но уверен, [главный тренер "Спартака"] Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол".

По итогам жеребьевки, прошедшей в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, стало известно, что "Спартак" сыграет с "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа, точные даты определятся позднее. Первый матч состоится в Москве, ответный - в Лиссабоне. Первые матчи раунда плей-офф квалификации, по итогам которого определятся все участники групповой стадии, пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.

"Спартак" в сезоне-2020/21 занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В последний раз московский клуб играл в групповой стадии Лиги чемпионов в сезона-2017/18 и занял тогда третье место, продолжив путь в 1/16 финала Лиги Европы, где уступил в двух матчах испанскому "Атлетику" (1:3, 2:1). Лучшим результатом "Спартака" в Лиге чемпионов является выход в полуфинал турнира в сезоне-1980/81 (тогда турнир назывался Кубком чемпионов), а также в сезоне-1995/96.

"Бенфика" является двукратным победителем Лиги чемпионов (1961, 1996). С 2020 года португальский клуб возглавляет Жоржи Жезуш, ранее он уже работал с командой с 2009 по 2015 год. С "Бенфикой" Жезуш трижды выигрывал чемпионат Португалии, по одному разу завоевывал трофеи Кубка и Суперкубка Португалии, а также пять раз становился победителем Кубка португальской лиги. В прошлом сезоне португальский клуб занял второе место на групповой стадии Лиги Европы, проиграв в 1/16 финала по итогам двух матчей английскому "Арсеналу" (1:1, 2:3), в чемпионате страны клуб из Лиссабона стал третьим.

Нынешний главный тренер "Спартака" Витория, возглавивший московский клуб 24 мая, с 2015 по 2019 год занимал пост главного тренера "Бенфики". Под его руководством команда из Лиссабона дважды выиграла чемпионат Португалии. Также он работал на родине в клубах "Фатима" (2006-2010), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Витория" (2011-2015). Предыдущим клубом Витории был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, где он завершил работу в 2020 году.