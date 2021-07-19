Мостовой считает, что у "Спартака" и "Бенфики" равные шансы в квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский "Спартак" и португальская "Бенфика" имеют равные шансы на победу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Спартака" и "Бенфики" Александр Мостовой.

Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа, точные даты определятся позднее. Первый матч состоится в Москве, ответный - в Лиссабоне. Первые матчи раунда плей-офф квалификации, по итогам которого определятся все участники групповой стадии, пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа. Главный тренер "Спартака" Руй Витория возглавлял "Бенфику" с 2015 по 2019 год.

"Я думаю, что шансы 50 на 50, мы хорошо знаем "Бенфику", она часто попадалась нашим командам, выигрывали и проигрывали, к тому же совпадение, что Руй Витория там работал, - сказал Мостовой. - "Спартак" безупречно провел предсезонный турнир, забив по 4-5 мячей в каждом матче командам, красно-белые впечатлили. Ясно, что не стоит восхвалять, но мы увидели, как "Спартак" может играть, мы увидели потенциал команды. В том сезоне мы видели только нервы, хаос и панику, посмотрим, как будет с "Бенфикой", потому что команда хорошая, которая играет в еврокубках, непростой соперник, но интересно".

В воскресенье "Спартак" выиграл предсезонный турнир "Кубок Париматч Премьер", в котором также принимали участие "Сочи", "Рубин" и "Химки". Красно-белые одержали три победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13:1.

"Спартак" способен пройти "Бенфику". Если бы он сейчас играл после того, как обыграл команды в предсезонном турнире, то шансы были бы 60 на 40 в пользу красно-белых, команда удивила, виден потенциал", - добавил собеседник агентства.

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 23 июля, красно-белые до матча с "Бенфикой" проведут два матча в национальном чемпионате. Новый сезон чемпионата Португалии стартует 8 августа. "Конечно, это повлияет, мы видели на предсезонном турнире, что все находятся в разном состоянии, а "Спартак", может быть, лучше всех готов был, поэтому и громил всех подряд. Хотя мы видели и такие команды, которые выходили из отпуска и разрывали", - подчеркнул Мостовой.