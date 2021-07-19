Каряка: "Спартаку" в матчах Лиги чемпионов может помочь опыт работы Витории в "Бенфике"

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Занявший второе место в прошлом розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги московский "Спартак" получил в соперники "Бенфику", которая стала бронзовым призером чемпионата Португалии. Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа. Первая игра пройдет в Москве, ответная - в Лиссабоне.

"Оптимизм есть всегда - посмотрим, как будет на деле и верим в хорошее, - сказал Каряка. - Отчасти должно помочь то, что Руй Витория раньше тренировал "Бенфику". Он знает, как сильные, так и слабые стороны "Бенфики". Но в любом случае в "Бенфике" новый тренер, он поменял кое-какие вещи".

Первый официальный матч "Спартак" проведет 24 июля в Казани против "Рубина" в рамках первого тура РПЛ. "Бенфика" стартует в чемпионате Португалии 8 августа, через несколько дней после первой игры против российской команды. "Сложно сказать, поможет ли "Спартаку" то, что у него перед матчем с "Бенфикой" есть несколько официальных игр. Думаю, какое-то преимущество будет, но небольшое", - отметил бывший полузащитник португальского клуба.

"При мне в Португалии ребята в отпуске подходили к делу достаточно профессионально, тренировались и начинали сбор с общих нагрузок, основательно подходили к заданиям, которые давал тренерский штаб. Не думаю, что "Бенфика" будет какая-то разобранная, может, будет не хватать каких-то взаимодействий, но физически она будет выглядеть неплохо", - продолжил собеседник агентства.

В воскресенье "Спартак" выиграл предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер, в котором также принимали участие "Сочи", "Рубин" и "Химки". Красно-белые одержали три победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13:1. "Спартак" достаточно неплохо набирает форму, выглядит очень уверенно и забивает много голов. Если такая тенденция продолжится, с "Бенфикой" все должно быть хорошо, "Спартак" должен постараться выиграть", - резюмировал Каряка.