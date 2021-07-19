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Футбол в России

Кашшаи высоко оценил работу арбитра Карасева на чемпионате Европы

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза выразил надежду, что россиянин сможет продолжать судить на столь же высоком уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев показал отличную работу на чемпионате Европы по футболу. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи.

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"Что касается Карасева, его работы и работы всей судейской бригады, я считаю, что это была отличная работа. Это не только мое мнение, потому что я разговаривал с различными европейскими экспертами, и даже в УЕФА [Союзе европейских футбольных ассоциаций] давали положительную оценку его работе, поэтому мы можем гордиться. Это был важный турнир для Сергея, поэтому будем надеяться на то, что он сможет работать и судить на таком же высоком уровне", - отметил он.

Сергей Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Матчи чемпионата России Карасев обслуживает с 2008 года.

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