Ярцев считает, что "Спартак" может выиграть у "Бенфики" за счет атакующих действий

Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа, точные даты определятся позднее. Первый матч состоится в Москве, ответный - в Лиссабоне. Первые матчи раунда плей-офф квалификации, по итогам которого определятся все участники групповой стадии, пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа. Главный тренер "Спартака" Руй Витория возглавлял "Бенфику" с 2015 по 2019 год.

"Спартаку" достался очень серьезный соперник, титулованная и квалифицированная команда, боец европейских турниров, поэтому это будет нелегкое испытание, - сказал Ярцев. - Меня радует то, какую игру показывает "Спартак" в последнее время, она привлекательная и результативная, я надеюсь, что все-таки с такой игрой можно проходить такие команды, как "Бенфика". Самое важное, чтобы все игроки к этому времени были здоровы, чтобы определился основной состав, потому что игроков много. Витория знает, как играть против португальских клубов, как обороняться, то есть та тактика, которую он выберет, будет самая правильная и справедливая".

"На данный момент нужно не травмироваться, сохранить боевой дух и результативную игру к началу отборочных матчей. За счет чего "Спартак" может пройти "Бенфику"? За счет атакующих действий, важно включить вернувшихся в состав сборников в рисунок игры, выбрать тактику для победы. Есть надежда, что пройдем "Бенфику", у нас высококвалифицированные игроки и тренер, мы все надеемся, что "Спартак" попадет в главную группу Лиги чемпионов, где мы будем за него болеть", - добавил собеседник агентства.