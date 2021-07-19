Тренер футбольного клуба "Спартак" Витория назвал "Бенфику" сложнейшим соперником

ТАСС, 19 июля. Португальский футбольный клуб "Бенфика" будет сложнейшим соперником для московского "Спартака" в третьем квалификационным раунде Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер российского клуба Руй Витория, комментарий которого приводит пресс-служба "Спартака".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Занявший второе место в прошлом розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" получил в соперники "Бенфику", которая стала бронзовым призером чемпионата Португалии. Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа. Первая игра пройдет в Москве, ответная - в Лиссабоне.

"Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с "Бенфикой" хорошо знакомы, жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате", - сказал Витория.

Витория, возглавивший московский клуб 24 мая, с 2015 по 2019 год занимал пост главного тренера "Бенфики". Под его руководством команда из Лиссабона дважды выиграла чемпионат Португалии. Также он работал на родине в клубах "Фатима" (2006-2010), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Витория" (2011-2015). Предыдущим клубом Витории был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, где он завершил работу в 2020 году.

Первый официальный матч "Спартак" проведет 24 июля в Казани против "Рубина" в рамках первого тура РПЛ.