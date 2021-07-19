Российский арбитр Борисов будет работать на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

ТАСС, 19 июля. Роман Борисов вошел в список арбитров чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Кристалл" в четвертый раз выиграл Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники".

Всего от Европы в список вошли восемь арбитров, от Южноамериканской конфедерации футбола - пять, от Азиатской конфедерации футбола - четыре, от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна - три, от Африканской конфедерации футбола - три, от Конфедерации футбола Океании - один.

Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии. Также в турнире примут участие сборные Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Португалии, Сальвадора, Сенегала, Таити, Уругвая и Швейцарии.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).