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Олимпиада в Токио

Психологи будут помогать спортсменам на Олимпиаде в Токио

Отмечается, что проект направлен на укрепление не только психологического, но и физического состояния атлетов, а все консультации будут анонимны

ТАСС, 19 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) запустил горячую линию психологической помощи для участников летней Олимпиады в Токио. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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За психологической помощью также смогут обратиться спортсмены, которые примут участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Отмечается, что реализуемый проект направлен на укрепление не только психологического, но и физического состояния спортсменов, а все консультации будут анонимны. Горячая линия будет продолжать в течение трех месяцев после Олимпиад.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Зимняя Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада в Токио
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