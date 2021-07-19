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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт России направил сборным командам Египта вакцину "Спутник V"

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна всегда готова оказывать поддержку международным партнерам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Российского фонда прямых инвестиций направило спортсменам национальных сборных Египта вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

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Договоренность о поставке вакцины была достигнута в ходе рабочей встречи министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и министра по делам молодежи и спорта Республики Египет Ашрафа Субхи, которая состоялась в мае. Также на встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между Минспортом России и Министерством молодежи и спорта Египта.

"Россия всегда готова оказывать поддержку нашим международным партнерам, тем более, когда речь идет о здоровье людей. Международное спортивное сообщество - большая семья, в которой принято помогать друг другу, - сказал Матыцин. - Уверен, вакцинация спортсменов национальных сборных Египта и других африканских стран поможет минимизировать риски заболевания коронавирусом, что позволит атлетам полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях".

Вакциной, которая в понедельник была передана в Каире представителям египетских государственных органов, смогут воспользоваться порядка 3 000 спортсменов. Также вакцину смогут получить спортсмены сборных Алжира и Туниса.

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Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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