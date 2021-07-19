Футболист ЦСКА Влашич опроверг информацию об интересе со стороны "Милана"

ТАС, 19 июля. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич опроверг слухи о заинтересованности итальянского "Милана" в его трансфере. Комментарий Влашича приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее портал Calcio Style сообщил, что руководство "Милана" намерено взять хорватского полузащитника в аренду с последующим правом выкупа за €25 млн.

"Я не знаю по поводу своего будущего. Правда ли, что мной интересуется "Милан"? Нет. Остальные клубы? Нет", - сказал Влашич.

В понедельник ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Нижний Новгород" в товарищеском матче.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский клуб "Хайдук" и английский "Эвертон". На прошедшем чемпионате Европы Влашич принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол.