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Футбол в России

Футболист ЦСКА Влашич опроверг информацию об интересе со стороны "Милана"

Хорватский полузащитник воздержался от прогнозов по поводу своего будущего

ТАС, 19 июля. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич опроверг слухи о заинтересованности итальянского "Милана" в его трансфере. Комментарий Влашича приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Ранее портал Calcio Style сообщил, что руководство "Милана" намерено взять хорватского полузащитника в аренду с последующим правом выкупа за €25 млн.

"Я не знаю по поводу своего будущего. Правда ли, что мной интересуется "Милан"? Нет. Остальные клубы? Нет", - сказал Влашич.

В понедельник ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Нижний Новгород" в товарищеском матче.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский клуб "Хайдук" и английский "Эвертон". На прошедшем чемпионате Европы Влашич принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол.

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