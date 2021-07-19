{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ЦСКА продлил контракт с футболистом Набабкиным

Защитник выступает за московский клуб с 2010 года\, срок действия нового договора рассчитан на один сезон
Кирилл Набабкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кирилл Набабкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Защитник Кирилл Набабкин продлил соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, в составе армейцев он по три раза становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке России. Всего за ЦСКА провел 252 матча, забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач.

С 2005 по 2009 год Набабкин выступал за футбольный клуб "Москва". В составе сборной России на его счету пять матчей.

Теги
Российский футбол
Допинг в спорте
ФИФА дисквалифицировала Князева, Обухова и Мещерякову за нарушение антидопинговых правил
Дисквалификации двоих спортсменов составят два года, еще одного - шесть месяцев
Читать полностью