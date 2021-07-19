ЦСКА продлил контракт с футболистом Набабкиным

Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, в составе армейцев он по три раза становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке России. Всего за ЦСКА провел 252 матча, забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач.

С 2005 по 2009 год Набабкин выступал за футбольный клуб "Москва". В составе сборной России на его счету пять матчей.