ЦСКА продлил контракт с футболистом Набабкиным

ТАСС, 19 июля. Защитник Кирилл Набабкин продлил соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Heroes always get remembered, but you know legends never die— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 19, 2021
Кирилл Набабкин подписал новый однолетний контракт с #ЦСКА! #youknowwhosnexthttps://t.co/6z7b2xiBdi pic.twitter.com/ovmmYyc451
Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, в составе армейцев он по три раза становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке России. Всего за ЦСКА провел 252 матча, забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач.
С 2005 по 2009 год Набабкин выступал за футбольный клуб "Москва". В составе сборной России на его счету пять матчей.