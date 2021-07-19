"Нижний Новгород" планирует подписывать контракты только со свободными агентами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" собирается подписывать соглашения только с игроками в статусе свободных агентов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по трансферной политике "Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов.

По итогам сезона-2020/21 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по спортивному принципу места в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) завоевали самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", а "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" получили право сыграть в стыковых матчах. Позднее "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в премьер-лигу, а переходные игры были отменены. 14 июля портал "Чемпионат" со ссылкой на источник сообщил, что у нижегородцев есть долги перед футболистами команды за прошлый сезон в размере 120 млн рублей.

"У нас идут переговорные процессы по легионерам, надеюсь, что скоро они к нам присоединятся и немного усилят команду. Конечно, сложности с финансами, если они есть, всегда мешают. Но наши трансферы можно назвать так только условно, мы рассматриваем только свободных агентов", - сказал Кудряшов.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Нижний Новгород" в первом туре чемпионата России 26 июля дома сыграет с "Сочи".