Участник прошлого матча за шахматную корону Каруана проиграл в 1/32 финала Кубка мира

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Американец Фабиано Каруана проиграл представителю Казахстана Ринату Жумабаеву по итогам двух партий в 1/32 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

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В 1/16 финала Жумабаев встретится с победителем матча между американцем Сэмом Шенклендом и украинцем Александром Арещенко.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон.

Каруане 28 лет, он занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В 2018 году он стал победителем турнира претендентов и получил право сыграть в матче за шахматную корону против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Матч прошел в Лондоне, первые 12 партий завершились вничью, затем норвежец одержал три победы в последующих партиях на тай-брейке.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.