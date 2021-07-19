Шахматистка Лагно вышла в 1/8 финала Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью белыми фигурами с представительницей Монголии Батхуяг Мунгунтуул во второй партии 1/16 финала Кубка мира и вышла в следующий раунд. Турнир проходит в Сочи.

В воскресенье в первой партии Лагно обыграла Мунгунтуул черными фигурами. Первые партии 1/8 финала состоятся в четверг.

Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.