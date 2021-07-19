Алексей Березуцкий надеется на изменение лимита на легионеров в чемпионате России

Ранее в понедельник ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды. В настоящее время в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

ТАСС, 19 июля. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий считает необходимым усовершенствовать лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал в прямом эфире на официальной странице клуба во "ВКонтакте".

"Существующий лимит нужно как-то видоизменять и совершенствовать, сейчас лимит выглядит, скажем так, немного странно, хотя у ЦСКА такой проблемы не существует и не существовало в любое время. Если говорить про статистику, насколько я понимаю, количество легионеров в стартовых составах снизилось после лимита "6+5", но я не знаю точно, по-моему, это так, - сказал Березуцкий. - Наверное, существующий лимит нужно как-то модернизировать однозначно, он не дает возможность заявить игроков, выпускать на поле, это немного странновато. Надеюсь, что какие-то шаги в ближайшее время будут сделаны".

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России. Команда впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб с 2001 по 2018 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.