Барьерист Шубенков рассказал о своей подготовке в Новогорске к Олимпиаде

ТАСС, 19 июля. Новогорск обладает всеми условиями для тренировок и подготовки к Олимпийским играм в Токио. Такое мнение высказал серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ" .

29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о включении 30-летнего спортсмена в состав олимпийской команды на Игры в Токио.

"Я нахожусь в Центре олимпийской подготовки в Новогорске. Последние 2 недели до вылета в Токио буду тренироваться здесь, есть все условия для тренировок, кормят хорошо, в связи с карантином никого не впускают и не выпускают - ну и ладно, здоровее будем, я в первый раз поеду в Токио, будет очень интересно, говорят, там будет жарко, поэтому вещей можно брать меньше, что, конечно, плюс, - сказал Шубенков. - Не знаю, насколько серьезные коррективы внесены в организацию соревнований из-за коронавируса. Моя физическая форма? Думаю, что все будет хорошо, очень сильно жду Игры и надеюсь, что не разочарую".

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Предыдущие Игры, проходившие летом 2016 года в Бразилии, Шубенков, победивший на чемпионате мира - 2015, вынужден был пропустить из-за недопуска российских легкоатлетов на главный турнир четырехлетия.