Романцев: "Спартаку" повезло со жребием в квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Занявший второе место в прошлом розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" получил в соперники "Бенфику", которая стала бронзовым призером чемпионата Португалии.

"Считаю, что жребий нас не обидел, - сказал Романцев. - Во-первых, мог подарить "Монако", а французские клубы всегда были для "Спартака" неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а если придется уступить, то это будет незазорно. И хотя сегодня "Бенфика" не принадлежит в Европе к разряду топ-клубов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем, да и состав в ней подобран для больших дел, в каждой линии свои лидеры".

Также Романцев отметил, что "Спартак" имеет преимущество в двухматчевом противостоянии. "Самое главное, что возглавивший "Спартак" Руй Витория дважды выигрывал с "Бенфикой" чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и ее слабые места", - добавил он.

Встречи между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдут 3 или 4 августа и 10 августа. Первая игра пройдет в Москве, ответная - в Лиссабоне.

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.