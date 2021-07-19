Судьба - "Бенфика". "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов с бывшим клубом главного тренера

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" встретится с португальской "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Встречи между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдут 3 или 4 августа, а также 10 августа. Точная дата первой встречи станет известна позднее. Эта игра пройдет в Москве на "Открытие банк арене", ответная - в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Игры раунда плей-офф, по итогам которых определятся участники группового этапа Лиги чемпионов, пройдут 17-18 августа и 24-25 августа.

Серебряный призер Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 московский "Спартак" возвращается в квалификацию Лиги чемпионов после паузы длиной в 3 года. При этом красно-белые не участвовали в основной сетке турнира с сезона-2017/18, когда заняли третье место в группе и продолжили выступление в Лиге Европы со стадии 1/16 финала, где уступили по сумме двух матчах испанскому "Атлетику" (1:3, 2:1). Лучшим же результатом москвичей в главном клубном турнире под эгидой УЕФА является выход в полуфинал в сезоне-1990/91 (тогда турнир назывался Кубок европейских чемпионов). В 1/4 финала красно-белые играли два раза (1980/81, 1995/96). "Бенфика", в свою очередь, дважды становилась сильнейшей командой Европы и завоевывала Кубок европейских чемпионов в 1961 и 1962 годах. После такого успеха венгерский тренер Бела Гуттманн рассчитывал на повышение зарплаты, но клуб не пошел ему навстречу. По поверью, специалист в знак протеста решил уйти и "проклял" лиссабонцев, сказав, что без него команда не сможет в течение 100 лет выиграть ни одного клубного турнира Европы. "Проклятие" действует уже 59 лет - за это время "Бенфика" еще пять раз доходила до финала Кубка европейских чемпионов, где неизменно терпела поражение, а также три раза уступала в решающем матче Кубка УЕФА/Лиги Европы. В прошлом сезоне португальский клуб также был крайне неудачливым с точки зрения результатов. В чемпионате лиссабонцы заняли третье место, отставав от завоевавшего титул "Спортинга" на девять очков, также проиграли "Браге" в финале Кубка Португалии (0:2) и в полуфинале Кубка португальской лиги (1:2). Помимо этого, команда уступила "Порту" (0:2) в матче за Суперкубок Португалии. Год назад "Бенфика" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов потерпела поражение от греческого клуба ПАОК (1:2), а в Лиге Европы дошла до 1/16 финала, где по сумме двух игр уступила английскому "Арсеналу" (1:1 - дома, 2:3 - на выезде). "Спартак" все знал заранее Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун в преддверии жеребьевки рассказал журналистам о том, что новый главный тренер команды Руй Витория видит в качестве соперника красно-белых по третьему отборочному раунду "Бенфику". Уже после жеребьевки владелец клуба заявил, что противостояние между "Спартаком" и "Бенфикой" будет интересным из-за соперничества тренеров. "Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол", - заявил Федун, комментарий которого был предоставлен ТАСС пресс-службой красно-белых.

Первый матч двухраундового противостояния между "Спартаком" и "Бенфикой" станет уже 22-й игрой 51-летнего Витории против наставника лиссабонцев 66-летнего Жорже Жезуша. На протяжении 21 матча до этого нынешний тренер "Спартака" успел поработать с клубами "Пасуш де Феррейра", "Витория Гимарайнш" и "Бенфика", а его оппонент - с той же "Бенфикой" и "Спортингом". В активе тренера российского клуба четыре победы над командами Жезуша при четырех ничьих и 13 поражениях. Примечательно, что в последних пяти играх Витория начал переламывать неудачную статистику, одержав три победы и два раза сыграв вничью с командами Жезуша. "Нас ждет непростое, но интересное противостояние, - заявил Витория после жеребьевки пресс-службе "Спартака". - Жребий определил нам сложнейшего соперника из возможных. Но у нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 минут, а если потребуется, то больше. Однако прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате России (24 июля "Спартак" в Казани сыграет против "Рубина" - прим. ТАСС)". Первая официальная игра в чемпионате Португалии у лиссабонцев состоится на несколько дней позже, чем матч со "Спартаком" в Москве. При этом технический директор "Бенфики" Луизао заявил клубному телевидению, что не видит проблемы в более раннем начале сезона у команды-соперника. "У нас с тренером все продумано до мелочей. Мы знаем соперника, у которого есть португальский тренер, он хорошо знает "Бенфику" (как и мы его), теперь подготовка сфокусирована на этой игре", - отметил функционер, который выступал за лиссабонцев на позиции центрального защитника с 2003 по 2018 год. "Соперник начнет играть на две недели раньше, но наш тренер также начнет готовить игроков в соревновательном режиме и на высоком уровне, чтобы сыграть против них", - добавил Луизао. "Бенфика" встанет в один ряд с "Баварией" В истории выступления российских клубов в еврокубках "Бенфика" является одним из самых частых соперников. В общей сложности отечественные команды провели против лиссабонцев уже 18 матчей (восемь побед, две ничьи и восемь поражений). Португальская команда с 1992 года успела сыграть с московскими "Динамо", "Локомотивом", ЦСКА и "Спартаком", а также петербургским "Зенитом". Соперники по августовским матчам уже встречались на групповой стадии Лиги чемпионов, обменявшись домашними победами в сезоне-2012/13 (2:1 - в Москве в пользу "Спартака", 2:0 - в Лиссабоне в пользу "Бенфики"). Португальский клуб делит второе место по количеству игр против российских команд с испанским "Реалом" и итальянским "Интером". 10 августа лиссабонцы поравняются с германской "Баварией", которая встречалась с командами из России 20 раз (13 побед, четыре ничьи и три поражения мюнхенцев).

На эту тему Мацуев назвал встречу "Спартака" с "Бенфикой" в Лиге чемпионов знаком судьбы

Народный артист РФ, пианист и болельщик красно-белых Денис Мацуев в разговоре с ТАСС после жеребьевки назвал тот факт, что красно-белым досталась бывшая команда Руя Витории, знаком судьбы. "Первое, что приходит в голову - то, как Гус Хиддинк победил своих же голландцев с нашей сборной в 2008-м (россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 3:1 в дополнительное время и вышли в полуфинал чемпионата Европы - прим. ТАСС), - отметил собеседник агентства. - Может быть, и здесь сыграет этот знак. А если серьезно, наш тренер прекрасно знает, как играет эта команда. Шансы, на мой взгляд, 50 на 50". Бывший полузащитник сборной России, "Спартака" и "Бенфики" Александр Мостовой считает, что москвичам по силам выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов. "Если бы "Спартак" сейчас играл после того, как обыграл команды в предсезонном турнире, то шансы были бы 60 на 40 в пользу красно-белых, команда удивила, виден потенциал", - сказал он ТАСС. Еще один экс-игрок национальной команды, поигравший за "Бенфику", Андрей Каряка затруднился дать ответ на вопрос о том, поможет ли красно-белым тот факт, что у них перед матчами с "Бенфикой" есть несколько официальных игр. "Думаю, какое-то преимущество будет, но небольшое. <…> Не думаю, что "Бенфика" будет какая-то разобранная, может, будет не хватать каких-то взаимодействий, но физически она будет выглядеть неплохо", - отметил собеседник агентства. Определились потенциальные соперники "Сочи" и "Рубина" Также в понедельник прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда нового турнира УЕФА - Лиги конференций. В нем российский футбол будет представлен двумя клубами, занявшими четвертое и пятое места в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/21. "Сочи" начнет путь в турнире со второго квалификационного раунда, где сыграет с азербайджанским клубом "Кешля" (первая встреча пройдет 22 июля в Сочи, ответная - 29 июля на выезде).

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