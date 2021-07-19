Мацуев назвал встречу "Спартака" с "Бенфикой" в Лиге чемпионов знаком судьбы

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Встреча российского и португальского футбольных клубов "Спартак" и "Бенфика" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов является знаком судьбы, поскольку красно-белых с мая возглавляет бывший главный тренер лиссабонцев Руй Витория. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ, пианист и болельщик красно-белых Денис Мацуев.
По итогам жеребьевки, прошедшей в понедельник, стало известно, что "Спартак" сыграет с "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа, точные даты определятся позднее. Первый матч состоится в Москве, ответный - в Лиссабоне. Витория работал в клубе из Лиссабона с 2015 по 2019 год.
"Я всегда говорил, что на этом этапе не то, что слабых команд нет, а вообще все уравнялось, - сказал Мацуев. - Что уж говорить о "Бенфике" - крепкой команде, старожиле Лиги чемпионов. Конечно, придется биться - никаких вариантов нет. Наверное, какой-то суеверный знак, что попалась "Бенфика" - бывшая команда Руя Витории".
"Первое, что приходит в голову - то, как Гус Хиддинк победил своих же голландцев с нашей сборной в 2008-м (россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 3:1 в дополнительное время и вышли в полуфинал чемпионата Европы - прим. ТАСС), - отметил он. - Может быть и здесь сыграет этот знак. А если серьезно, наш тренер прекрасно знает, как играет эта команда. Шансы, на мой взгляд, 50 на 50".
В ожидании битвы и спектакля
Одним из плюсов "Спартака" в предстоящих матчах собеседник агентства назвал "мощную плотность состава, которая возникла за счет того, что в команду вернулись игроки из аренды". "К товарищескому турниру ("Спартак" в Москве поочередно разгромил "Сочи" (4:0), "Рубин" (4:0) и "Химки" (5:1) - прим. ТАСС), не стоит серьезно относиться, хотя игра "Спартака" не могла не радовать глаз болельщиков, особенно состояние наших сборников, которые по сей день находятся в блистательной форме и тот функционал, который был заложен Станиславом Черчесовым (бывший главный тренер сборной России - прим. ТАСС) и компанией, до сих пор сказывается", - продолжил он.
"Несмотря на то, что после чемпионата Европы они были в отпуске, они все равно выше остальных по тонусу. Главное - сохранить это и выдержать темп, который предложит "Бенфика". В квалификации Лиги чемпионов надо будет серьезно настраиваться, благо у нас есть плотность состава. Должны играть лучшие, но и ротацию никто не отменял", - добавил народный артист РФ.
"Повторюсь, слабых команд тут нет и выбирать не приходится. Кто бы ни попался, тот же "Селтик" или "Монако", разницы никакой. Со всеми была бы битва, потому что все хотят выйти в Лигу чемпионов. Надеюсь, будет очень серьезная битва - спектакль", - резюмировал Мацуев.
"Спартак" и "Бенфика" уже встречались на международной арене. В сезоне-2012/13 российский и португальский клубы выступали в одной группе и обменялись домашними победами. В Москве сильнее была российская команда (2:1), а в Лиссабоне - португальская (2:0). После двух игр в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Бенфика" догонит германскую "Баварию" по числу матчей против российских клубов (сейчас мюнхенцы впереди со счетом 20:18).