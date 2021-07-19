Мацуев назвал встречу "Спартака" с "Бенфикой" в Лиге чемпионов знаком судьбы

По итогам жеребьевки, прошедшей в понедельник, стало известно, что "Спартак" сыграет с "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встречи пройдут 3 или 4 августа и 10 августа, точные даты определятся позднее. Первый матч состоится в Москве, ответный - в Лиссабоне. Витория работал в клубе из Лиссабона с 2015 по 2019 год.

"Я всегда говорил, что на этом этапе не то, что слабых команд нет, а вообще все уравнялось, - сказал Мацуев. - Что уж говорить о "Бенфике" - крепкой команде, старожиле Лиги чемпионов. Конечно, придется биться - никаких вариантов нет. Наверное, какой-то суеверный знак, что попалась "Бенфика" - бывшая команда Руя Витории".

"Первое, что приходит в голову - то, как Гус Хиддинк победил своих же голландцев с нашей сборной в 2008-м (россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 3:1 в дополнительное время и вышли в полуфинал чемпионата Европы - прим. ТАСС), - отметил он. - Может быть и здесь сыграет этот знак. А если серьезно, наш тренер прекрасно знает, как играет эта команда. Шансы, на мой взгляд, 50 на 50".

В ожидании битвы и спектакля

Одним из плюсов "Спартака" в предстоящих матчах собеседник агентства назвал "мощную плотность состава, которая возникла за счет того, что в команду вернулись игроки из аренды". "К товарищескому турниру ("Спартак" в Москве поочередно разгромил "Сочи" (4:0), "Рубин" (4:0) и "Химки" (5:1) - прим. ТАСС), не стоит серьезно относиться, хотя игра "Спартака" не могла не радовать глаз болельщиков, особенно состояние наших сборников, которые по сей день находятся в блистательной форме и тот функционал, который был заложен Станиславом Черчесовым (бывший главный тренер сборной России - прим. ТАСС) и компанией, до сих пор сказывается", - продолжил он.