Участники сессии МОК в Токио почтили минутой молчания память жертв пандемии

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Участники сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Токио с 20 по 21 июля, почтили минутой молчания память жертв пандемии нового коронавируса.

Бах: отмена Олимпиады была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался

Присутствовавший на сессии премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил решимость японских властей провести Олимпиаду в безопасном формате. "Жизнь и здоровье жителей Японии остаются нашим приоритетом, мы также делаем все возможное, чтобы спортсмены могли спокойно выступить на соревнованиях. Мы решительно настроены провести Игры в безопасном формате", - подчеркнул Суга.

Президент МОК Томас Бах выразил мнение, что мировое сообщество будет восхищаться японцами из-за Олимпиады. "Наконец-то настает момент [начала Олимпиады]. Я думаю, что несколько миллиардов человек будут восхищаться жителями Японии, наблюдая за соревнованиями", - сказал Бах.

На сессии члены МОК оценят готовность Японии к Играм в условиях пандемии. Во второй день будет выбрана столица летних Олимпийских игр 2032 года. Исполком МОК в прошлом месяце рекомендовал сессии утвердить единственного претендента - австралийский Брисбен. В рамках сессии также состоятся выборы на руководящие должности МОК.

18 июля агентство Киодо опубликовало результаты своего опроса, согласно которым 87% жителей Японии опасаются, что проведение Олимпиады в Токио может привести к еще большему распространению в стране коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.