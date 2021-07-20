Терюшков: "Химки" могут приобрести максимум двух футболистов до окончания срока заявки

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко перед Кубком Париматч Премьер рассказал журналистам, что надеется на усиление в атакующей линии, так как клуб покинули некоторые футболисты. Подмосковный клуб занял последнее, четвертое место в таблице предсезонного турнира, уступив казанскому "Рубину" (0:1), "Сочи" (2:3) и московскому "Спартаку" (1:5), который стал победителем соревнования. Регистрационный период игроков проходит с 26 июля по 17 октября.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" могут приобрести максимум двух футболистов до окончания регистрационной заявки Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"По усилению линии нападения ведется работа, сейчас максимально смотрим, важно соотношение цены и качества игроков, поэтому в ближайшее время будем исходить из этого, - сказал Терюшков. - Я думаю, что до "Зенита" мы не успеем кого-то приобрести, будем играть составом, который есть. Дальше в течение месяца посмотрим на игроков, которые будут нам подходить под схему тренера. Как Игорь Геннадьевич [Черевченко] сказал, мы заинтересованы в линии нападения, остальные позиции в принципе сбалансированы, есть по два-три игрока на каждую позицию".

"Я думаю, что максимум двух игроков сможем посмотреть, приобрести и заявить до конца [заявочной кампании]. Что касается Максима Глушенкова, то пока договориться не удалось", - добавил Терюшков.

Терюшков также отметил, что предсезонный турнир пошел на пользу "Химкам". "Польза, конечно, есть, это же товарищеский турнир, тренер больше смотрел на сочетание составов, от результата удовлетворенности, наверное, нет, а насчет игры довольны, турнир точно пошел на пользу. Турнир позитивно оцениваем, потому что была возможность посмотреть на игроков на разных позициях, турнир можно считать хорошим подспорьем к новому сезону", - сказал он.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. В первому туре "Химки" 24 июля дома сыграют с действующим чемпионом санкт-петербургским "Зенитом". Встреча начнется в 17:30 мск.