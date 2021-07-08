"Химки" объявили о продлении контракта с футболистом Глушаковым

ТАСС, 8 июля. Подмосковный футбольный клуб "Химки" подписал новый контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24. Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, срок предыдущего соглашения с клубом истек 30 июня.

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 турах.

Глушакову 34 года, в минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за московские "Нику" (2005) и "Локомотив" (2005, 2008-2013), СКА из Ростова-на-Дону (2006), иркутскую "Звезду" (2007), столичный "Спартак" (2013-2019) и грозненский "Ахмат" (2019-2020). В составе "Спартака" он стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка России (2017).

В составе сборной России Глушаков выступал с 2011 по 2018 год. За это время он принял участие в 57 матчах, забив пять мячей. В составе национальной команды он выступал на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, чемпионате мира - 2014, а также Кубке конфедераций - 2017.