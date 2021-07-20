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Летние олимпийские виды спорта

Шестаков: самбо может войти в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе

Во вторник FIAS получила полноценное признание Международного олимпийского комитета
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Самбо может войти в программу Олимпийских игр в 2028 году в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

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Во вторник FIAS получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято на 138-й сессии МОК.

"Сейчас будем над этим работать, - сказал Шестаков. - Прямо сейчас обсуждаем, как сделать этот шаг, чтобы мы попали в олимпийскую программу. Сейчас это уже реально, ситуация очень благоприятная. Попасть на Игры в Париж уже сложно, но в Лос-Анджелес, думаю, шансы есть".

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.

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