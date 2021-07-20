Гаданов: признание МОК позволяет надеяться на включение самбо в олимпийскую программу

ТОКИО, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Полноценное признание самбо Международного олимпийского комитета (МОК) позволяет надеяться на включение этого вида единоборств, чрезвычайно популярного в России, в программу Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил чемпион Европы по дзюдо, основатель "Локо дзюдо" Алим Гаданов.

Международная федерация самбо во вторник получила полноценное признание МОК. Такое решение было принято на 138-й сессии МОК.

"Самбо - наш национальный вид спорта. Мы все в детстве им занимались, - сказал Гаданов. - Никогда не различали дзюдо и самбо, это как классическая и вольная борьба. Очень популярный вид спорта и с включением в олимпийскую семью получит колоссальное развитие. Хочется надеяться, что самбо однажды будет включено в программу Олимпиады".

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.