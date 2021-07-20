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Летние олимпийские виды спорта

Самбист Сидельников надеется, что его ученики когда-нибудь выступят на Олимпиаде

Международная федерация самбо во вторник получила полноценное признание Международного олимпийского комитета
Кирилл Сидельников (справа) Сергей Кузнецов/ТАСС
Описание
Кирилл Сидельников (справа)
© Сергей Кузнецов/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников надеется, что его ученики когда-нибудь выступят на Олимпийских играх. Об этом он рассказал ТАСС.

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Международная федерация самбо во вторник получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК.

"Это для нас, самбистов, все равно что попасть в олимпийскую сборную России, отобраться на Игры, - сказал Сидельников. - Самбо - это базовый вид спорта, а теперь еще и олимпийский. Это вдвойне круто, эмоции просто переполняют. Я представляю боевое самбо, думаю, наш вид пока в программу не войдет, но буду рад, если мои ученики когда-нибудь выступят на Олимпиаде".

Сидельникову 32 года, он является шестикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом России.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.

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