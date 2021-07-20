{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Глава Федерации чирлидинга России уверен, что вид спорта войдет в программу Олимпиады-2028

Во вторник Международный союз чирлидинга получил полноценное признание МОК

ТАСС, 20 июля. Президент Федерации чирлидинга России Евгений Шурманов выразил уверенность, что чирлидинг станет олимпийским видом спорта к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Комментарий Шурманова приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета
Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета

Международный союз чирлидинга во вторник получил полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

"Это очень значимое событие для всего нашего спорта, мы много лет выполняли все показатели по количеству стран, участников, только в России им занимается под миллион человек, - заявил Шурманов. - Учитывая то, что США - основоположники, то к 2028-му в Лос-Анджелесе чирлидинг точно будет олимпийским. А может, уже в Париже в 2024-м, с большой вероятностью. У России в нескольких дисциплинах есть хорошие шансы на медали, так что, безусловно, этот вид спорта будет приносить награды".

Чирлидинг - вид спорта, зародившийся в США еще в XIX веке, однако широко распространился по всему миру во второй половине прошлого столетия. Чирлидинг сочетает в себе элементы спортивного шоу и направлен на зрелищную поддержку различных спортивных команд во время соревнований, а также для создания праздничной атмосферы на стадионах и развлечения болельщиков.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Прядкин считает, что проблемы с финансами не помешают "Нижнему Новгороду" выступить в РПЛ
Президент лиги заявил, что руководство РПЛ держит ситуацию на контроле
Прядкин считает, что проблемы с финансами не помешают "Нижнему Новгороду" выступить в РПЛ
Читать полностью