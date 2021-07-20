Глава Федерации чирлидинга России уверен, что вид спорта войдет в программу Олимпиады-2028

Международный союз чирлидинга во вторник получил полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

"Это очень значимое событие для всего нашего спорта, мы много лет выполняли все показатели по количеству стран, участников, только в России им занимается под миллион человек, - заявил Шурманов. - Учитывая то, что США - основоположники, то к 2028-му в Лос-Анджелесе чирлидинг точно будет олимпийским. А может, уже в Париже в 2024-м, с большой вероятностью. У России в нескольких дисциплинах есть хорошие шансы на медали, так что, безусловно, этот вид спорта будет приносить награды".

Чирлидинг - вид спорта, зародившийся в США еще в XIX веке, однако широко распространился по всему миру во второй половине прошлого столетия. Чирлидинг сочетает в себе элементы спортивного шоу и направлен на зрелищную поддержку различных спортивных команд во время соревнований, а также для создания праздничной атмосферы на стадионах и развлечения болельщиков.