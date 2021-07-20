Ткачев объяснил, почему перешел в клуб НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 20 июля. Причиной перехода российского нападающего Владимира Ткачева в клуб Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" является желание хоккеиста доказать, что он способен выступать на высоком уровне. Об этом заявил сам Ткачев, комментарий которого передает газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее 25-летний хоккеист расторг контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА по обоюдному согласию сторон. 30 мая Ткачев подписал контракт с "Лос-Анджелесом" сроком на один год.

"Они ["Лос-Анджелес"] следили за мной почти два года. Помощник генменеджера приезжал ко мне в Санкт-Петербург, разговаривал, описывал роль, в которой клуб меня видит. Им нужен был левый крайний праворукий нападающий, то есть был предметный интерес", - сказал Ткачев.

Также хоккеист подчеркнул, что переход в "Лос-Анджелес" является шансом доказать, что он еще способен выступать на высоком уровне. "Я еду в НХЛ доказывать заново, что я на что-то способен. Я не еду на готовое место с расчетом, что буду выступать в топ-6 и выходить в большинстве. Мне нужно закрепиться в составе и показать то, чего от меня там все ждут", - добавил он.

Ткачев является воспитанником омского хоккея. С сезона-2019/20 он выступал за петербургский СКА. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 45 матчей, в которых он набрал 38 (11 шайб + 27 передач) очков, в плей-офф он сыграл 11 матчей и набрал 8 (1+7) очков. Ранее в КХЛ Ткачев играл за уфимский "Салават Юлаев", владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".

В составе сборной России Ткачев сыграл 4 матча в Еврохоккейтуре (2019/20, 2020/21), отметившись двумя набранными очками (1 гол + 1 голевая передача).