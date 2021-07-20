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Летние олимпийские виды спорта

В Госдуме ожидают включения самбо в программу Олимпийских игр

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поздравил Международную федерацию самбо с получением олимпийского статуса
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Самбо является почитаемым видом спорта среди тысяч людей во всем мире, он может быть включен в программу Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Международная федерация самбо во вторник получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК.

"Нужно поздравить федерацию, это огромная работа сообщества и признание российского спорта, - сказал Свищев. - Самбо - вид спорта с большой историей. Теперь уже есть надежда на будущее, что он станет полноценным представителем в олимпийской программе. Это динамичный, интересный и любимый многими тысячами людей по всему миру вид спорта".

"Ждем самбо в олимпийской программе", - добавил парламентарий.

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года. Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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